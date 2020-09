Prekinili so ministra Andreja Vizjaka, kar je sledilo, ni pričakoval nihče (VIDEO)

Današnji govor ministra za okolje in prostorso prekinili Mladi za podnebno pravičnost, saj menijo, da je osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 poguben: »Ta nas vodi v podnebni zlom, pospešuje betoniranje narave in povečuje revščino.« Ob tem dodajajo, da so njihove pripombe ignorirali, zato so izvedli aktivistično akcijo: pred kamerami so razvili transparent in zapeli pesmico o Vizjaku (posnetek objavljamo spodaj).Mladi za podnebno pravičnost tako zahtevajo:1. Povišanje podnebnih ciljev in preprečitev podnebnega zloma: dokument naj v skladu z znanstvenimi dognanji in iz previdnostnega načela predvidi znižanje emisij TGP za vsaj 60% do leta 2030, bolj realno ovrednoti resnične zmožnosti gozdnih ponorov ter zapiše letnico 2030 kot datum dokončne in pravične opustitve premoga pri nas.2. Prenehanje z mitom o zeleni rasti: dokument naj opusti zasledovanje zelene rasti kot enega ključnih ciljev podnebnega prehoda ter se osredotoči na resnično dobrobit ljudi in narave.3. Naravi omogočimo prosto pot za poln razcvet: dokument naj v celoti spoštuje naravovarstveno zakonodajo, v skladu z znanostjo pripravi obširna izključitvena območja ter preneha s pravnimi postopki prevlade »javnega« interesa energetskega lobija nad interesi ljudi in narave.4. Tranzicijo naj plačajo glavni krivci podnebne krize: sredstva za prehod v nizkoogljično družbo naj primarno prispevajo tisti, ki so za zlom najbolj odgovorni – lastniki kapitala in bogati. S temi sredstvi naj se prepreči poslabšanje položaja delovnih ljudi ter financira delavcem in podnebju prijazne ukrepe.Napovedujejo, da če dokument ne bo popravljen, predlogi pa upoštevali, bodo izvajali različne akcije in stopnjevali pritisk.