Preimenovanje Titove ceste v Radencih je ustavno sodišče dokončno odpravilo

Ustavno sodišče je dokončno odpravilo odlok Občine Radenci o imenovanju ulic, trgov in naselij, s katerimi je ta Titovo cesto preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ob tem ugotavlja, da je župan s prehitro objavo predpisa občanom in občinskim svetnikom samovoljno onemogočil sprožitev začetka referendumskega postopka.

Pobudniki ustavne presoje so občini med drugim očitali, da je bil že drugič sprejet odlok sprejet nezakonito, ker je bil sprejet po skrajšanem postopku. In tudi ustavno sodišče je v tokratnem izreku kritično do ravnanja občinskega vodstva. »Kljub predhodni odločbi ustavnega sodišča, v kateri je bila podrobno pojasnjena obveznost župana iz tretjega odstavka 46. člena zakona o lokalni samoupravi - da mora po sprejetju predpisa v občinskem svetu z njegovo razglasitvijo in objavo počakati petnajst dni -, je župan v novem postopku sprejemanja predpisa tega ponovno objavil pred potekom tega roka. Župan je s prehitro objavo predpisa občanom in občinskim svetnikom samovoljno onemogočil sprožitev začetka referendumskega postopka,« so pojasnili na ustavnem sodišču.

Ob tem opozarjajo tudi, da župan nima pristojnosti, da bi odločal o vsebinski ustreznosti referendumske pobude, to pristojnost je zakonodajalec namreč podelil ustavnemu sodišču. Vendar je možnost odločanja o tem predvidel šele, če pobudnikom referenduma uspe zbrati zadostno število podpore občanov in razpolagajo z zahtevo za razpis referenduma. Občinski svet pa lahko vloži zahtevo na ustavno sodišče, če meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma protiustavna in nezakonita. Župan Radencev Roman Leljak je pobudo za referendum o odloku namreč zavrnil, ker je ocenil, da je nedopustna, ker da vsebuje protiustavno vprašanje.

Prvič je cesto občinski svet cesto preimenoval 28. maja 2020, sledila je pobuda za razpis referenduma, do katerega pa na koncu ni prišlo.

Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra isto leto, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o preimenovanju ceste.

Ob tem se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša: »Slovensko sodišče - raje imajo Tita kot Slovensko osamosvojitev. Formalni razlog za škandalozno sodbo pa je vedno pri roki.«, je zapisal na omrežju X.