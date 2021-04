Sedaj ni več dvoma, referendum o preimenovanju Titove ceste bo

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Čeprav so nekateri bili prepričani, da Civilni iniciativi (CI) Radenci oziroma skupina Enotni ZA občino Radenci ne bo uspelo zbrati okoli 220 overjenih podpisov za referendum ob preimenovanju Titove ceste v Radencih, se je to vseeno zgodilo. Danes, ko se je iztekel rok za zbiranje podpisov, je namreč skupina članov CI (in) na sedež občine predala 331 podpisov.Namesto župana, ki ga je delegacija pričakovala, vsaj iz spoštovanja do občanov, ki so overili svoj podpis za referendum, je dokumente sprejela svetovalka za splošne zadeve, ki je podpise sprejela in potrdila njihovo veljavnost. S tem je tudi potrjeno, da referendum v Radencih zagotovo bo, čeprav nekateri poznavalci poudarjajo, da v omenjeni občini »nikoli ni vse gotovo«, kar je s potrdilo tudi v letu 2020, ko so mnogi bili prepričani, da bo referendum izveden.»Županu oziroma njegovi pooblaščenki na Občini Radenci smo danes oddali 331 od zahtevanih 219 overjenih podpisov, zahtevanih v podporo referendumu proti preimenovanju Titove ceste v Radencih!Zahtevano kvoto (5 %) vseh volilnih upravičencev v občini (teh je bilo na zadnjih volitvah 4388) smo presegli za 51%, čeprav je bilo treba podpise overiti na Upravni enoti Gornja Radgona. Podporo referendumu je tako podpisalo 7,5% vseh volilnih upravičencev v občini Radenci. Ustavno sodišče RS je letos januarja sklenilo, da se že sprejeti odlok o preimenovanju zadrži do odločanja na referendumu, Upravno sodišče pa februarja sklenilo, da so vsi naši postopki v zvezi z referendumsko pobudo v skladu z zakonom in upravičeni. Enako sta obe sodišči odločili že lansko leto,« so sporočili iz skupine Enotni ZA občino Radenci.Hkrati so zahvalili vsem občanom, ki so jih s podpisom pobude podprli. »Vsi skupaj smo dokazali, da v naši občini še premoremo veliko (večino) ljudi z načeli, ki verjamemo v demokracijo in pravico do soodločanja v lokalni skupnosti, v kateri živimo. To nam zagotavlja tudi Ustava Republike Slovenije. Pritiski, grožnje in izsiljevanja nas ne bodo prestrašili! Smo odgovorni, samostojni odrasli ljudje, spodobni samostojnega razmišljanja in odločanja! Župan je na svoji FB-strani že objavil datum referenduma, kar pomeni, da zakonitost referenduma potrjuje tudi sam, sicer tega datuma še ne bi objavil. Torej se vidimo na referendumu! O nadaljnjih aktivnostih vas bomo obveščali sproti, za zdaj pa hvala«.Leljak se je na celotno zadevo odzval na spletnem omrežju: »Zbrano je 331 podpisov za referendum, da se ohrani Titova cesta v Radencih. Torej več kot 5 odstotkov. Občinskemu svetu bom predlagal referendum, ki bi ga imeli 13. 6. Referendum mora dovoliti še Ustavno sodišče RS.«