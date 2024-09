Predsednik vlade razkril, kateri komisarski resor bi lahko dobila Slovenija, prvak SDS še kar pogreša zloglasno pismo

Na nacionalki so pripravili pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom, Ta je poudaril da, si bo Slovenija zaradi zamenjave kandidata Tomaža Vesela s še vedno neuradno kandidatko Marto Kos izborila resor, ki je za Slovenijo najpomembnejši. Uradno ga bo sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Vsak šef ima pravico postaviti kriterije, kdo naj bo v njegovi ekipi, da bo ta delovala,« je ocenil Golob, ki je znova zavrnil namigovanja o političnem pritisku iz Bruslja za zamenjavo Tomaža Vesela. Ta je svoj odstop od kandidature za evropskega komisarja v začetku meseca uradno pripisal različnim pogledom na delovanje prihodnje sestave komisije, ki naj bi izhajali iz pogovora med njim in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Prvak SDS še kar pogreša zloglasno pismo

Von der Leyen namreč še vedno čaka na uradno potrditev nove komisarske kandidatke iz Slovenije Marte Kos, ki jo mora zaslišati parlamentarni odbor za zadeve EU. Predsednik odbora Franc Breznik iz vrst opozicijske SDS seje še ni sklical, saj zahteva dostop do pisma, v katerem naj bi von der Leyen pozvala Goloba k zamenjavi prvotnega kandidata Vesela.

»Prepričan sem, da bi morala državotvornost v tem primeru prevladati in da nekdo, ki ve, da ne more o ničemer odločati, ne izkorišča pravnih procedur za zavlačevanje odločitve, na katero ne more vplivati,« je v današnjem pogovoru dejal premier.

Predsednik SDS Janez Janša je v pogovoru s predstavniki opozicije na TV Slovenija medtem izrazil mnenje, da očitno ne vladi ne predsednici Evropske komisije ni v interesu, da bi v Sloveniji čim prej imenovali kandidata za evropskega komisarja. Ob tem je znova kritiziral odsotnost posvetovanja z opozicijo.

»Ena od naših osnovnih zunanjepolitičnih zavez, ki jih zasledujemo tako v Združenih narodih, kjer predsedujemo Varnostnemu svetu, pa tudi na vseh razpravah v Evropskem svetu, sta bila vedno stabilnost in mir. Pri teh naših prizadevanjih nas ves svet prepoznava kot poštenega posrednika. Tistega, ki nima lastnih interesov, ampak lahko dejansko prispeva k iskanju rešitev za mir in stabilnost na svetu. Resor, za katerega se mi potegujemo, je ravno ta, kako zagotoviti stabilnost in mir v naši neposredni soseščini, pa tudi širše. In kako prispevati k temu, da bo evropska ideja v resnici pomagala, da se stabilizira tako Zahodni Balkan kot Vzhodna Evropa,« je povedal Golob.

Kandidata za obrambnega ministra bo koaliciji predstavil jutri

Premier je še napovedal, da bo kandidata za obrambnega ministra koaliciji predstavil v torek. Poudarja, da na tem mestu želi politika, ne strokovnjaka.

»Odločil sem se, da bom pri iskanju kandidatov dal prednost političnim obrazom. Verjamem, da so ministri primarno politiki in morajo obvladati to obrt, medtem ko so strokovnjaki tisti, ki delajo na nižjih nivojih.«.