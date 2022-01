Predsednik Pahor bo konec tedna obiskal papeža

Predsednik republike Borut Pahor bo na povabilo papeža Frančiška 6. in 7. februarja na obisku v Vatikanu. Obisk bo obeležil 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem in bo priložnost za izmenjavo pogledov o pomembnih vprašanjih sedanjega in prihodnjega časa. To so sporočili iz urada predsednika republike.

To bo že tretje srečanje Pahorja s papežem Frančiškom, predsednik pa se bo v Vatikanu srečal tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem.

Mašo bo daroval Zore

V okviru obiska bo v baziliki svetega Petra v Vatikanu maša v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem, ki jo bo na grobu papeža Janeza Pavla II. vodil ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Stanislav Zore.

V času obiska v Rimu se bo predsednik Pahor udeležil tudi koncerta Slovenskega okteta v baziliki Marije Snežne, ki ga bo na predvečer kulturnega praznika in v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov priredilo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu.

Slovenija in Vatikan sta diplomatske odnose uradno vzpostavila 8. februarja 1992. Sveti sedež je sicer samostojno Slovenijo priznal 13. januarja istega leta.