Pred poslance ne bo stopil, ker je v karanteni

Poslanke in poslanci državnega zbora bodo v četrtek obravnavali poročilo varuha človekovih pravic za leto 2019 in poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma za preteklo leto, a poročil jim ne bo, kot je to v navadi, prestavil aktualni varuh.je namreč od sobote, 17. oktobra, v karanteni zaradi stika z okuženo osebo s koronavirusom, zato bosta poročili v njegovem imenu predstavila namestnika varuha človekovih pravicin, so sporočili iz urada.Sicer pa tudi v državnem zboru niso imuni na virus. Okužil se je poslanec SD, v karanteni je bil tudi strokovni sodelavec SD. V karanteni so bili tudi poslanci LMŠinter več strokovnih sodelavcev, potem ko so okužbo potrdili pri več strokovnih sodelavcih poslanske skupine LMŠ.Poslanec SDS, ki je bil v stiku z okuženim mariborskim županom, pa je sporočil, da je bil njegov test na virus negativen. Poleg Kaloha so v samoizolaciji zaradi stika z Arsenovićem tudi(SAB),(SD) in(LMŠ).