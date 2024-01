Pred novim Centrom Rog protest, posredovala posebna policijska enota (FOTO)

Skupščina neuporabnikov Centra Rog se je zvečer podala na protestni pohod po ožjem središču Ljubljane, da bi ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog znova opozorila na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. Z gentrifikacijo, kot akademski žargon označuje spreminjanje bivalnih predelov v turistične namene, najbolj izgubljajo prebivalci.

Posredovati morala posebna policijska enota

Na pohodu skozi Ljubljano so se protestniki med drugim ustavili pred novim Centrom Rog in vstopili vanj, policija in varnostniki jim tega niso preprečili. Med hojo po stavbi pa je prišlo do prerivanja med varnostniki in enim od protestnikov, ki so ga varnostniki pridržali in predali policiji.

Po prerekanju med policisti in protestniki, ki so zahtevali izpustitev pridržane osebe, je v objekt vstopilo večje število pripadnikov posebne policijske enote. Po začetnem poskusu protestnike zadržati v objektu so jih policisti iz njega spustili.

FOTO: Črt Piksi