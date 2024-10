Poglejte, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh

Počitnice so pred vrati, prav tako obiski grobov, zato se vsi nestrpno oziramo v nebo in upamo, da bo vreme zdržalo vsaj še en teden. In, kot kaže, tudi bo. »V prihodnjih dneh se bo nad osrednjo Evropo vzpostavilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo vztrajalo vse do konca oktobra,« pravijo na portalu Neurje.si, kjer še obljubljajo, da bo od sobote ali nedelje tudi več sonca. Predvsem v nedeljo se bodo temperature ponekod na vzhodu države dvignile nad 20 stopinj Celzija, v Beli krajini bi lahko namerili celo 23 stopinj.

Po napovedih Agencije RS za okolje bo sončno vreme vztrajalo še v ponedeljek, več oblačnosti bo na Primorskem, zjutraj in deloma dopoldne pa bo po nižinah v notranjosti države megla. Vsaj do naslednjega petka se obeta suho vreme, na dan spomina na mrtve pa nas bo najverjetneje obsijalo celo sonce.

Če se boste med počitnicami odpravili k našim južnim sosedom, vas tudi tam, tako vsaj napoveduje hrvaški Državni hidrometeorološki zavod, čaka prijetno vreme, večinoma brez padavin in s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. V hrvaški Istri bo do ponedeljka na nebu še nekaj oblakov, nato se bo zjasnilo. Na Reki in okolici bo oblakov ves teden nekoliko več, a bo tudi tam suho in toplo. Zelo podobno vreme se za naslednji teden obeta za Dalmacijo, le da bo tam še kakšno stopinjo topleje, v začetku tedna do 23 stopinj Celzija.