Pred nami novi vročinski val, z njim pa tudi nova pošiljka saharskega peska

Po nekajdnevnem deževju bo Slovenijo v naslednjih dneh spet zajelo suho in vroče vreme. Danes se bo oblačnost trgala, sredi dneva pa bodo sicer še nastajale posamezne plohe ali nevihte, ki pa bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Zvečer se bo postopno zjasnilo, od jutri pa lahko pričakujemo nov kratkotrajni vročinski val, je za Slovenske novice napovedal Branko Gregorčič.

»Za letošnje poletje je značilno, da zaenkrat vročina ne traja zelo dolgo. Krajšemu vročinskemu valu med 18. in 22. junijem je tako sledila osvežitev, ki na srečo ni prinesla močnejših neurij. Popoldanske temperature so se zadnje dni večinoma gibale okoli 25 °C. Podobno toplo bo še danes, nato pa ob koncu tedna lahko pričakujemo nov, a tudi tokrat dokaj kratkotrajen vročinski val,« pravi dežurni meteorolog.

Vroče bo od petka do nedelje

Temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale od petka do nedelje, pri čemer bo verjetno najbolj vroče v soboto in v nedeljo, ko bo pihal tudi vroč in suh jugozahodni veter.

Popoldanska temperatura bo popoldne večinoma med 30 in 34 stopinjami Celzija.

Se nam obeta nova pošiljka saharskega peska?

»Prav možno je, da bo nad naše kraje spet prineslo nekaj saharskega prahu, kar se letos dokaj pogosto dogaja. Kot vse kaže, pa ga ne bo toliko kot minuli petek,« pojasnjuje Gregorčič.

Od ponedeljka osvežitev s plohami

Vročemu koncu tedna bo v ponedeljek sledila osvežitev s plohami in nevihtami, zato v prihodnjem tednu meteorologi ne pričakujejo nove vročine. Še ena vremenska motnja bo nato predvidoma sledila v sredo.