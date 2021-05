Poklukar pojasnil, zakaj je vlada podaljšala ukrepe (V ŽIVO)

Vlada kljub izpolnjenim pogojem za prehod v zeleno fazo na sredini seji še ni sprostila vseh ukrepov za zajezitev epidemije covida 19. Naj vlada ukrepov za zajezitev epidemije še ne sprosti, je sicer predlagala svetovalna skupina za covid 19 pri ministrstvu za zdravje. Veljavnost večine omejitev je podaljšala do 6. junija. Pristojni bodo podrobneje predstavili, kaj je na včerajšnji in današnji seji sprejela vlada.Novinarska konferenca o aktualnem stanju epidemije, na kateri bodo sodelovali minister za zdravje, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, minister za javno upravoz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije, se je začela ob 14. uri.Minister Koritnik je spregovoril o spremembah, ki so jih sprejeli glede javnih uslužbencev. »Vesel sem, da je vlada sprejela predlog Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev. S potrditvijo dogovora bi lahko s 1. junijem sprostitev varčevalnih ukrepov začela veljati,« je poudaril. Po njegovih besedah se izplačilo plače se pri proračunskih porabnikih premakne najkasneje na 10. dan v mesecu. Dijakom in študentom so dvignili nagrado za obvezno opravljanje prakse. Dijaki bodo odslej dobili 86 eur, študenti pa 172 eur.Zdravstveni minister Poklukar je dejal, da se za zdaj ukrepi ne sproščajo, bodo pa o tem znova odločali prihodnji teden. »Zelo me veseli, da se situacija umirja,« je uvodoma dejal Poklukar, ki ga veseli, da smo glede na vladni semafor v zelenem. Tri regije po vendarle besedah ministra vztrajajo v rumenem. Kljub ugodnejši epidemiološki situaciji pa minister prosi vse, da upoštevajo preventivne ukrepe za preprečevanje okužb. Pozval je tudi k odgovornemu obnašanju na športnih prireditvah.