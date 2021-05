Ukrepi ostajajo, to pa so najnovejši podatki o okužbah

V sredo so pristojni opravili 4.012 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom. Pozitivnih jih je bilo 365, kar je 9,1 odstotka, poroča sledilnik covida 19. V državi je trenutno 4.800 aktivnih primerov okužbe.Vlada poroča, da se v bolnišnicah trenutno zdravi 265 ljudi, 79 jih potrebuje intenzivno nego. Trije covidni bolniki so umrli.Vlada kljub izpolnjenim pogojem za prehod v zeleno fazo na sredini seji še ni sprostila vseh ukrepov za zajezitev epidemije covida 19. Veljavnost večine omejitev je podaljšala do 6. junija.V veljavi tako ostajajo omejitve pri ponujanju kulturnih storitev, kolektivnem uresničevanju verske svobode in javnem prevozu. Prav tako še vedno veljata omejitev zbiranja ter obveznost nošenja mask v zaprtih prostorih in razkuževanja rok. V večstanovanjskih stavbah morajo biti še vedno nameščeni razpršilniki za razkuževanje rok.