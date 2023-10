Janša že deli nasvete, kako zaustavljati terorizem v Sloveniji

Ta četrtek bo ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani potekal shod, ki ga organizira Gibanje za pravice Palestincev. Organizatorji želijo s tem dogodkom izraziti solidarnost s Palestinci, in obsoditi, kot pravijo, politiko apartheida in okupacije, ki poteka v Gazi.

Ob tem se je oglasil tudi prvak SDS Janez Janša in na družabnem omrežju X predstavil, kot je navedel, »praktično idejo, kako pomagati zaustavljati terorizem v Sloveniji.«

Delil je namreč mnenje dr. Mihe Pogačnika, sicer strokovnjaka za pomorsko pravo in mednarodnega pravnika. Ta je zapisal: »Terorizem je zločin in zlo sam po sebi (lat. "malum in se"). Zato obstaja univerzalna jurisdikcija za pregon. Pohodnike zbiranja v podporo Hamas morda malo pofotkajte pa slikice pošljite na ambasado USA. Bodo bolj malo potovali po svetu potem.«

No, v Gibanju za pravice Palestincev so medtem navedli, da namen njihovega shoda ni izkazovanje podpore Hamasu in antisemitizmu. Tako pravijo, da je vsaka človeška žrtev preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. Smo proti stopnjevanju nasilja in novim žrtvam, svoje nasprotovanje nasilju pa želimo javno izraziti na shodu.