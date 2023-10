Janšo razkuril poziv Golobu in Fajonovi: »Slovenski hamasovci, vsi po vrsti financirani od vlade«

Iz Gibanja za pravice Palestincev so na predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon naslovili javno pismo, v katerem pozivajo k takojšnjemu umiku izjav podpore Slovenije Izraelu in obsodbi izraelske okupacijske politike, prekinitvi gospodarskega in političnega sodelovanja z Izraelom, vključno s prepovedjo uvoza izraelskih izdelkov in priznanju Palestine kot samostojne države.

»Slovenski hamasovci, vsi po vrsti financirani od vlade«

Ob tem so podpisniki pisma še poudarili, da ob političnih obsodbah Hamasovih napadov na Izrael s strani slovenskih političnih predstavnikov ne bi smeli pozabiti na temeljni vzrok nasilja v regiji: kot trdijo na izraelsko politiko apartheida, etničnega čiščenja, kolonizacije in popolnega vojaškega nadzora nad palestinskim prebivalstvom.

Takšne zahteve pa so razkurile prvaka opozicije Janeza Janšo. Tako je na omrežju X ocenil, da so to »Slovenski hamasovci, vsi po vrsti financirani od vlade. Z davkoplačevalskim denarjem seveda.«