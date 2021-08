Pranger je bil učinkovitejši od današnjih kazni

Privezali so jih in popljuvali. FOTO: občina Rečica ob Savinji

Opravili so tudi slovito sojenje ob rečiškem sramotilnem kamnu.

slovenskih krajev se ponaša z zelo staro kulturno zapuščino.

Na trgu z ostanki srednjeveške kulture, med katere spadata Tavčarjev dvorec (ki še čaka na uresničitev načrtov z obnovo in sodobnejšo vlogo) ter sramotilni kamen – pranger na Rečici ob Savinji, so se prejšnji mesec zbrale skupine obiskovalcev iz 11 krajev na 23. tradicionalni prangerijadi. Petnajst slovenskih krajev se ponaša z zelo staro kulturno zapuščino, prangerji. Za nemarno vedenje, tatvine in tepežko so se znašli na prangerju.Dogajanje pri tamkajšnji osnovni šoli s športnim središčem so povezali z vsakoletno prireditvijo Rečica praznuje, zato so prireditelji, domače turistično društvo, v dejavnosti vključili predstavitve drugih rečiških društev in ustanov ter občine Rečica ob Savinji. Mimohod vseh udeleženih skupin in sodelujočih v kulturno-spominskem programu ob srednjeveških poskočnicah Pihalne godbe Zgornje Savinjske doline je navdušil spremljevalce in številne goste. Dogajanje so požlahtnili plemič Konrad I. Vrbovški s spremstvom iz Nazarij ter vitezi in plesna skupina z gradu Šalek iz Šaleške doline (postavili so viteški tabor s prikazom srednjeveškega orožja, otroških igral, lokostrelstva).Uradniki z gradu Negova so izvedli sodni postopek v deželi Štajerski, srednjeveški kulturniki, člani turističnega društva z gradu Brestanica, pa so prikazali srednjeveške plese. Spletke pri grajskem Kalu so zvito prepletli kulturniki iz Predgrada. Tako in drugače so se predstavili še drugi kraji iz turističnih društev s prangerji: iz Radovljice, s Ptuja, iz Podsrede, Brestanice, Negove - Spodnjih Ivanjcev, Pilštanja, Ptujske Gore, Lemberga, Motnika, iz KŠD Predgrad ter gostiteljskega TD Rečica ob Savinji, ki so slikovito predstavili nekdanje življenje. Opravili so tudi slovito sojenje ob rečiškem sramotilnem kamnu. Obiskovalci so se zabavali na različnih starovaških delavnicah ter igrah.Predstavili so se planinci, domači fajerberkerji, gozdarji, kinologi, knjižničarji, vezilje ter predstavniki vseh drugih aktivnih društev. Da je vse teklo tudi po domače iz teh časov, so poskrbeli znani harmonikarji šole. Poleg tega so priložnost izkoristili za javno razglasitev najboljših suhomesnih izdelkov, Združenje Zgornjesavinjskega želodca je podelilo priznanja najboljšim izdelovalcem te specialitete z mednarodnim certifikatom. K vsemu se je podalo tekmovanje v kuhanju najboljšega rečiškega piskra.Kuhalnice so prekrižali trije nekdanji kuharji iz Masterchefa, in sicerin. Kuharji, ki so povezani z Rečico, so v živo, pred gledalci, skuhali vsak svoj piskrc okusne starodavne dobrote. Celotno dogajanje je poznavalsko spremljal, ki se spozna na vse žive »žmahe in šprahe«. Po javnem okušanju so za najboljšo enolončnico razglasili kulinarično mojstrovino Michielenove.