Pozor, znova se delijo brezplačne zaščitne maske

Kot je zaslediti, bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask.»Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask. Kmalu se bodo sprostile vse dejavnosti, tudi v turizmu in gostinstvu, zato bo potreba po maskah še toliko večja. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani. Maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji,« so zapisali v sporočilu za javnost.Sicer pa je OZS v imenu MGRT v okviru drugega poziva že razdelila 4 milijone od 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Dodajmo še, da je javni poziv objavljen na spletni strani. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.