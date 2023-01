Pozor! Z nakupom teh zdravil in prehranskih dopolnil ogrožate svoje zdravje ali življenje

Furs opozarja vse, da ne kupujejo zdravil in prehranskih dopolnil, naročenih prek spleta na nepreverjenih spletnih straneh. Opažajo, da se je porast tovrstnih poštnih pošiljk povečal. Opozarjajo, da so taka zdravila in prehranska dopolnila običajno narejena v tretjih državah, pogosto iz Indije, in nimajo dovoljenja za promet v Sloveniji. Posledično lahko vsebujejo tudi zdravju ali življenju škodljive snovi.

Seznam najpogosteje uporabljenih tovrstnih spletnih strani najdete na dnu prispevka.

Kaj morate preveriti na spoletni strani, če kupujete zdravila ali dopolnila?

Kot pudarja Furs, tovrstne spletne strani dajejo vtis poslovanja v Sloveniji z URL naslovom (npr. lekarna-slovenija.com), pri tem zavajajoče poudarjajo, da poslujejo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Besedilo na spletni strani je prevedeno v slovenščino s spletnim prevajalnikom, kontakti so mogoči le preko obrazca ali pa je navedena mednarodna telefonska številka (tehnologija omogoča tudi uporabo navidezno slovenske številke npr. +386 16001408, kjer pa dejansko ne gre za slovenskega operaterja), podatki prodajalca niso navedeni (firma, naslov, davčna številka itd.), ampak je le splošen zapis, da gre za skupino ambicioznih strokovnjakov. Spletna stran je pogosto tudi nepopolna, npr. del zapisa je v drugem jeziku, pomanjkljivo zapisano besedilo ali naslovi. URL spletne strani se pogosto tudi spreminja, dodaja se črka, vezaj, številke, sama vsebina pa ostaja enaka.

Zdravila so običajno poslana iz tretjih držav, največkrat Indije. Ker pa gre za uvoz blaga, je pošiljka predmet carinskega postopka, kjer se preverja tudi ali je uvoz dovoljen ali ne. Zakon o zdravilih, prepoveduje uvoz vsakršnih zdravil s strani posameznikov, uvoz zdravil je dovoljen je le imetnikom dovoljenja za proizvodnjo zdravil. Zaradi prepovedi uvoza se zdravila ne dostavijo, ampak vrnejo pošiljatelju, pojasnjuje Furs. Razlog omejitev je v varovanju zdravja in življenja, saj lahko uvožena zdravila vsebujejo zdravju in življenju škodljive snovi.

Furs odsvetuje nakup zdravil preko navedenih in drugih nepreverjenih spletnih strani , saj posameznik ogroža svoje zdravje in življenje, četudi je na spletni strani poudarjeno, da so zdravila visoko kakovostna. Ni pa samo to, obstaja namreč tudi tveganje, da v primeru zavrnjene pošiljke v carinskem postopku ne prejmete vrnjene kupnine, kot je včasih že napisano na spletni strani.