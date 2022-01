Pozor, v Sloveniji potrdili že 49 primerov nevarnega virusa

Prvi primer aviarne influence pri domači perutnini je bil potrjen na manjšem gospodarstvu na območju občine Slovenska Bistrica. Konec decembra, natančneje 27. decembra, pa so na ribnikih Pragersko v občini Slovenska Bistrica pri poginjenem labodu grbcu potrdili okužbo z aviarno influenco. Do srede pa so potrdili še 49 primerov HPAI pri prostoživečkih pticah. Na spletni strani vlade so še zapisali, da so bili primeri potrjeni ri labodih grbcih v občinah Hoče – Slivnica, Novo mesto, Lenart, Majšperk, Maribor, Krško, Starše, Škocjan in Grosuplje, pri rečnem galebu v Mariboru, raci mlakarici v občini Majšperk, rumenonogem galebu na Ptuju in sivi čaplji v občini Škocjan.

Zaradi pojava HPAI pri prostoživečih pticah so sprejeli ukrepe, ki veljajo na območju celotne Slovenije. zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;

krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);

prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;

prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah. Izdali so tudi priporočila za lovce in ornitologe, saj lahko prostoživeče ptice prenašajo virus, ne da bi kazale klinične znake bolezni. Zaradi tega predstavljajo stiki s temi pticami visoko tveganje za prenos bolezni na perutnino. Opozarjajo tudi, da virus ostane oblačilih in obutvi več kot 24 ur in se lahko prenese na perutnino, ki je za virus zelo občuteljiva. Virus lahko prenese na perutnino tudi pes, ki je bil na lovu na race mlakarice.

Ptičja gripa povzroča težave tudi drugod po Evropi. Francoska vlada bo širjenje virusa skušala omejiti tako, da bo v prihodnjih tednih odstrelila več kot milijon ptic. V približno 226 občinah na jugozahodu države bodo odstranili vse race, kokoši in purane, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot milijon ptic do že ubili konec lanskega novembra.