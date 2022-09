Pozor, v naslednjih dneh več dežja kot v vsem poletju, v soboto napovedan sneg

Vremenska napoved nam dokazuje, da smo že pošteno zakorakali v meteorološko jesen. Danes bo pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, lahko tudi krajevni nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 °C, napoveduje Agencija RS za okolje.

Tudi jutri se bo nadaljevalo oblačno vreme. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 °C. Na nekoliko višji nadmorski višini se bodo temperature približale ničli.

Upamo, da veliko dežja ne bo povzročilo večjih težav. FOTO: Twitter

Oranžni alarm

Vremenoslovecnapoveduje, da bo v naslednjih dneh z okrepljenim jugozahodnikom velik transport vlage. »Že dolgo nismo bili v EU v padavinskem maksimumu. Jutri in v petek se bodo pojavljale tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Ne bi bil presenečen, če bo kje padlo več dežja, kot ga je bilo v vsem poletju.«

Danes je za severno, severozahodno in severovzhodno Slovenijo izdano oranžno opozorilo zaradi dežja in rumeno opozorilo za celotno Slovenijo za nevihte, zato bodite pazljivi.

Kakšen bo vikend?

V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V visokogorju pa vremenoslovci napovedujejo celo sneg. Padavine bodo zvečer povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Jutri je za jugozahodno Slovenijo izdan oranžni alarm za nevihte.

V nedeljo bo pretežno jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom.