Pozor, prihaja občutna ohladitev, snežilo bo do nižin

Skrajni čas je že, da pride pomlad in da se ta zima konča! pravijo nekateri. Spet drugi so drugačnega menja in svarijo, da zima mora biti; zemlja takrat počiva. V nasprotnem bomo konec marca in aprila znova prebirali o spomladanskih pozebah. Po obilnih snežnih padavinah konec januarja je bilo videti, kot da se zima počasi poslavlja, nadpovprečno toplo vreme je temu pritrjevalo. Vendar ne, že v naslednjih dneh nas bo zajel, napovedujejo vremenoslovci, hladnejši zrak, zato bund in zimskih obuval nikar še ne pospravite.

Kaplje v snežinke

Nad osrednjim Sredozemljem se bo v nedeljo razvilo ciklonsko območje, nad naše kraje bo od severovzhoda nekaj dni pritekal občutno hladnejši zrak. Padavine bodo zajele celotno državo. Prav od lege omenjenega ciklona bo tudi odvisno, kolikšno in kakšno pošiljko padavin lahko pričakujemo.

Kaj bo prinesel vikend? Se v Planici obeta zimska pravljica v regularnih razmerah za skakalce? Foto: Matej Družnik

Še posebno pestremu vremenskemu dogajanju bomo priča v soboto. Dopoldne bo še razmeroma toplo, zato bo po nižinah deževalo, popoldne ali zvečer, ko bo zapihal hladnejši severovzhodni veter, pa se bodo dežne kaplje spreminjale v snežinke. »Sobotno deževje ne bo prenehalo niti v noči na nedeljo, ko se bo začela meja sneženja zaradi dotoka občutno hladnejšega zraka ponoči kar hitro spuščati. Nedeljsko jutro bi zato znalo biti marsikje v notranjosti Slovenije zasneženo,« je pojasnil dežurni prognostik na Arsu Branko Gregorčič. Pa ne le nedeljsko jutro, kot napoveduje Gregorčič, »občasno bi lahko sneg naletaval tudi v ponedeljek, morda tudi v torek, a snega bo le za vzorec«.

Po nižinah naj bi ga v povprečju zapadlo do 10 centimetrov; več od povprečja ga lahko zapade, denimo, na Kočevskem in Notranjskem, tam jih lahko doleti tudi več kot 20-centimetrska snežna odeja. A ker bodo temperature ponoči pod lediščem, se novozapadli sneg ne bo prav hitro stalil. Vsaj do srede ne, ko se bo tako ali tako začela meteorološka pomlad in naj bi se ob večinoma suhem vremenu tudi temperature ustalile pri dolgoletnem povprečju za ta čas. »Jutranje temperature bodo predvidoma pod ničlo, popoldanske, od srede naprej, pa od 5 do 10 stopinj Celzija,« je še dodal Gregorčič.

Bela pravljica

Ob tem meteorologi opozarjajo, da je pri napovedih za naslednje dni še vedno precej negotovosti, predvsem napovedi za količine padavin se v njihovih modelih še zelo spreminjajo. Zaradi tega pa tudi zaradi svojstvene mikroklime so še posebno na trnih planiški delavci, predvsem pa smučarske skakalke in skakalci, ki se bodo čez vikend udarili kar na treh tekmah za odličja.

V soboto bo večji del dneva tam oblačno in še vedno razmeroma toplo, v popoldanskih urah bo začelo deževati, nato pa bo začel dež počasi prehajati v sneg. »Kaj lahko skakalcem ponagaja tudi veter,« pravijo vremenoslovci. V soboto naj bi v Planici pihal jugozahodnik, v nedeljo severovzhodnik. Veter naj bi, kot pravijo, v začetku naslednjega tedna oslabel.

O vremenu, ki se bo tako radikalno spremenil v prihodnjih dneh, se je na veliko razpredalo tudi med planiškimi delavci, ki se seveda zavedajo, da v Planico prihaja po eni strani prvovrstna zimska idila, po drugi pa obilo dela in nevšečnosti. Delavci v smučarskih skokih, ki imajo obilo izkušenj s planiško mikroklimo, ta se zna iz dneva v dan spreminjati, pravijo takole: »Kadar so padavine in je oblačno, težav z vetrom navadno ni.« Se obeta torej zimska pravljica v brezvetrju? Se obetajo regularne razmere za skakalce?

Težavo vidijo v sneženju, nekatere napovedi namreč kažejo, da bi ga lahko čez vikend zapadlo celo več kot 40 centimetrov, zato jih skrbi počasnejša, tu in tam tudi neregularna zaletna smučina. Težav za obiskovalce ne vidijo; v naslednjih dneh jih pod Poncami čaka prava zimska pravljica.