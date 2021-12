Pozor, po novem v karanteno tudi cepljeni in preboleli

Vlada je poleg novih pravil, kakšen režim bo veljal na stojnicah, dopolnila tudi odlok, ki ureja obvezno karanteno. Po novem bo tako karantena odrejena vsem, ki so imeli tvegan stik z osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je okužena z omikron različico koronavirusa (B.1.1.529). To pomeni, da v tem primeru (tvegan stik) preboleli in cepljeni niso več izjeme, temveč karantena velja tudi zanje.

»Za visoko tvegan stik v predlogu sprememb odloka se šteje, da se je oseba v zadnjih 14 dneh zadrževala ali potovala v državah in na območjih z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 ali ima epidemiološko povezavo z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529),« pojasnjujejo v sporočilu po seji vlade. Države z visokim tveganjem so določene v odloku, ki ureja pogoje vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19. Po trenutnih podatkih so to (razvidno iz spletne strani Policije) Južna Afrika, Lesoto, Bocvana, Zimbabve, Mozambik, Namibija in Esvatini.

