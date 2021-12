Obroč okoli Slovenije se zateguje: potrjenih 79 primerov omikron različice koronavirusa

Do zdaj je bilo v EU – skupaj z državami evropskega gospodarskega prostora (EGP) – potrjenih 79 primerov omikron različice koronavirusa, je danes sporočil Evropski center za preprečevanje bolezni in nadzor nad njimi (ECDC). Gre za sledeče države:

– Avstrija (4),

– Belgija (3),

– Češka (1),

– Danska (6),

– Francija (2, en primer je z otoka Réunion),

– Nemčija (10),

– Grčija (1),

– Islandija (1),

– Irska (1),

– Italija (9),

– Nizozemska (16),

– Norveška (4),

– Portugalska (14),

– Španija (3) in

– Švedska (4).

Nazadnje so prisotnost omenjenega virusa potrdila na Islandiji, Irskem, Norveškem in v Grčiji. ECDC sporoča, da je prijavljenih še nekaj primerov, ki pa niso potrjeni. Načeloma so okuženi potovali v Afriko, nekateri med njimi so imeli povezovalne lete, ki so potekali med Afriko in Evropo, nekaj pa je primerov, kjer osebe niso potovale, pa tudi naj ne bi imele stikov z nekom, ki je potoval (Belgija in Nemčija, znan je tudi takšen primer iz Združenega kraljestva).

Pomembno pa je sledeče, kar ugotavlja ECDC: vsi okuženi z omikron varianto, za katere podatki o zdravstvenem stanju obstajajo, so asimptomatski ali pa prebolevajo milo obliko bolezni covid 19.