Pozor, nova prevara! Predstavijo se kot zaposleni, a jim nikar ne zaupajte

Nepridipravi se po telefonu ali e-pošti lažno predstavijo za zaposlene v tem podjetju in sporočijo nov oz. spremenjen račun, na katerega podjetje nakaže plačo oz. druge prejemke zaposlenega, opozarjajo v Združenju bank Slovenije.

»Priporočamo, da podjetja v takšnih primerih izvajajo ustrezne postopke prepoznave in se prepričajo, ali gre zares za osebo, ki se predstavlja in je v podjetju zaposlena,« so poudarili.

V primeru zlorab ali poskusov zlorab v združenju bank predlagajo še, da podjetja takšne primere nemudoma prijavijo na policijo.