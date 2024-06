Pozor, nesreča zaprla avtocesto, nastal je zastoj (FOTO)

Ljubljanska južna obvoznica je bila okoli 13. ure popolnoma zaprta pred razcepom Kozarje proti Primorski in Gorenjski zaradi prometne nesreče. Kasneje so pristojni sporočili, da je zaprt le še prehitevalni pas, promet pa poteka po voznem in počasnem pasu.»Prehitevalni pas ostaja zaprt, ostajajo tudi zastoji,« sporočajo s prometno-informacijskega centra.

Kot na Facebooku poroča zavod Reševalni pas, je na tem delu nastal zastoj, kjer je reševalni pas sicer dokaj lepo ustvarjen, a hkrati ljudi pozivajo, naj ne zapuščajo vozil. Objavili so fotografije, ki so nastale nekaj minut po zaprtju avtoceste in iz katerih je razvidno, da so se nekateri znova sprehajali sredi ceste.