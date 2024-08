Pozor, gorijo alarmi za točo

Po nekaterih delih države obstaja velika nevarnost za točo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. Popoldne bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht, ki jih bo več v vzhodni in južni Sloveniji. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 32 °C.

FOTO: Meteo.si

Kakšna je trenutna verjetnost pojavljanja toče, si oglejte v spodnji infografiki (ki se samodejno posodablja).

Jutri bo povečini sončno z nekaj nizke oblačnosti dopoldne, ki je bo nekaj več in se bo zadržala dlje v hribovitem svetu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 31 °C.