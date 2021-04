Poziv vladi zaradi omejevanja pravice do izstopa iz države

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vlado pozval, naj se pri cepljenju proti covidu 19 zagotovi spoštovanje pravice do enake obravnave ne glede na kraj bivanja. Glede odloka, ki omejuje pravico do izstopa iz države, pa je opozoril na potencialno slabšo obravnavo tistih, ki nimajo dostopa do cepiva ali niso preboleli koronavirusa oz. glede na poreklo. Na vlado je naslovil priporočili glede izvajanja strategije cepljenja proti covidu 19 in omilitve pogojev izhoda iz države. Poziv, naj čim prej cepijo najranljivejše

Glede nacionalne strategije cepljenja je Lobnik vladi priporočil, naj zagotovi dosledno in čimprejšnje cepljenje najranljivejših skupin, še posebej starejših in oseb s kroničnimi boleznimi. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve epidemije omejuje pravico do tega, da prebivalci zapustijo in vstopijo v državo. Opozoril je na potencialno slabšo obravnavo tistih, ki niso imeli dostopa do cepljenja, ki niso preboleli koronavirusa in potomcev priseljencev ali tujih državljanov.



Med cepljenimi so pretežno osebe določene starosti, s kroničnimi boleznimi ali z določenim položajem, ki izhaja iz njihovih funkcij, zaposlitev in družbenih vlog. Odlok tako prebivalcem onemogoča izstop in vstop v državo na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, zdravstvenega stanja in družbenega položaja. Prav tako odlok omejuje vstop in izstop tistim, ki še niso preboleli koronavirusa. To prav tako pomeni, da so nekateri v potencialno slabšem položaju samo zaradi svoje osebne okoliščine zdravstvenega stanja. Priporočilo vladi

Prepoved izstopa iz države pa bi lahko po oceni zagovornika v slabši položaj postavljala tudi osebe zaradi njihovega etničnega porekla, narodnosti in državljanstva. Potomci priseljencev ali tuji državljani, ki so trenutno v Sloveniji, bi v času velikonočnih praznikov bolj verjetno uresničevali pravico do izstopa iz države, a jim je to onemogočeno. S tem odlok potencialno posega tudi v njihovo temeljno pravico do zasebnega in družinskega življenja.



Vladi je zagovornik zato priporočil, naj spremeni pogoje vstopa in izstopa iz države tako, da bodo skladni z načelom enakega obravnavanja ne glede na dostopnost cepiva, ne glede na dejstvo, ali je oseba prebolela covid 19, in ne glede na narodnost oz. državljanstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: