Potrjena nova okužba v celjski bolnišnici

V celjski bolnišnici so v petek pri zdravstveni delavki z očesnega oddelka evidentirali okužbo z novim koronavirusom. Na oddelku so takoj izvedli vse predpisane ukrepe. V samoizolacijo so napotili osem medicinskih sester in zdravnikov, ki so bili v tesnem stiku z okuženo.Iz celjske bolnišnice so danes sporočili, da so bili vsi brisi negativni. Kontrolne brise bodo predvidoma jemali v petek.Na očesnem oddelku deluje urgentna ambulanta, z običajnim delom pa bodo lahko začeli v ponedeljek, če ne bo odkritih dodatnih okužb.Preberite tudi:Julija so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri dveh zaposlenih v celjski bolnišnici, ena med njima ni več zaposlena v bolnišnici. Konec julija je takrat zaposlena v bolnišnici sporočila, da se počuti slabo in da je zbolela, pri tem pa navedla, da je bila v stiku s svojo mamo, ki ima covid-19. Čez nekaj dni so okužbo potrdili tudi pri tej delavki, ki je bila zaposlena v bolnišnici en dan, saj je dala odpoved.Pet zaposlenih v bolnišnici je takrat moralo v samoizolacijo, dvakrat so jih testirali na okužbo in brisi so bili negativni. O stiku z okuženo sodelavko so pisno obvestili tudi 75 bolnikov, po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje ni bil noben od teh bolnikov okužen.Kot so danes povedali v celjski bolnišnici, nova okužba ni povezana z julijskim primerom okužene nekdanje sodelavke.