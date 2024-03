Ste čutili potres? Treslo je v bližini Metlike, prej so se stresla tla v Italiji

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 23.55 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Črnomlja, Metlike in okolice, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potresni sunek v Italiji: čutili smo ga tudi v Sloveniji

Potres so zabeležili tudi isti dan ob 22.19 v Italiji. Sunek je imel magnitudo 4,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče 16 kilometrov zahodno od Tolmeča (Tolmezzo, Italija).

Čutili so ga tudi v zahodnem delu Slovenije, vse do Ljubljane: »Kratko tresenje postelje,« je zapisal prebivalec iz Lucije. »Streslo tudi v Kranju,« in Ljubljančan: »Živim v petem nadstropju, rahlo tresenje me je zbudilo.«

