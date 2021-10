Potreboval intenzivno nego, a še vedno lagal, da je cepljen

V covidnih bolnišnicah se povečuje število ljudi, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Iz UKC Ljubljana poročajo, da je vsaj 75 odstotkov takih, ki niso cepljeni, med tistimi, ki so bili cepljeni, pa je pet od 12 takih s hudo imunsko motnjo. Preostali so starejši in imajo sočasno tudi druge kronične bolezni. Do danes je sicer na intenzivnem oddelku umrla samo ena bolnica, ki je bila polno cepljena in pri kateri je šlo za presaditev organa.

»Vsi vemo, da nas cepljenje ne zaščiti stoodstotno pred okužbo. Vsi podatki, objave in izkušnje pa kažejo, da pomembno zniža verjetnost, da bomo zboleli, še bolj, da bi zboleli za hudo obliko ali pa morda celo umrli. Se je pa treba zavedati, da zaščita takoj po cepljenju ni vzpostavljena, zlasti pa ni absolutna,« je pred dnevi dejala predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

Lažno potrdilo

Kljub resnim oblikam bolezni, pa nekateri tudi v bolnišnici še naprej nasprotujejo cepljenju in ukrepom. Kot je za N1 razkril Tomaž Vovko, specialist infektologije in intenzivne medicine na infekcijski kliniki, so obravnavali tudi bolnika, ki je potreboval intenzivno terapijo in trdil, da je cepljen. Protitelesa so kazala drugače in izkazalo se je, da je bilo njegovo potrdilo ponarejeno.

Resno stanje 35-letnice

Vovko je razkril tudi stanje 35-letnice, ki se že nekaj tednov zdravi v intenzivni enoti. »Najmlajša je 35-letnica, ki je hudo prizadeta, v osnovi zdrava, brez pridruženih bolezni. Iz Celja je bila premeščena zaradi hude respiratorne odpovedi, ker mehanska ventilacija ni bila zadostna, zato je trenutno odvisna od zunajtelesne membranske oksigenacije (ECMO). Prav tako je na tem bolnica, stara malo pod 40 let,« je povedal Vovko.