Potniki jezni zaradi karantene, Hojs ogorčenja Slovencev ne razume

Vlada je v sredo sprejela spremenjen seznam držav glede na epidemiološke razmere, po katerem so od danes na zelenem seznamu cela Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora, pa tudi Estonija, Litva in Luksemburg. Zeleni seznam držav, pri katerih velja, da ni omejitev ob vstopu v Slovenijo, se tako vztrajno daljša.

Minister ne razume ogorčenja

V veljavo so danes stopili spremenjeni pogoji vstopa v Slovenijo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu.Osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu, morajo ob vstopu predložiti negativni test PCR in se napotiti v desetdnevno karanteno. Test PCR ni nujen za tiste s prebivališčem v Sloveniji, morajo pa vseeno v karanteno. V karanteno ni treba tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.Za tiste, ki prihajajo z območij na temno rdečem območju, je po novem obvezna desetdnevna karantena za vse, ki imajo prebivališče v Sloveniji. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji vstop v državo ni več dovoljen. Na seznamu sta med drugim tudi med turisti priljubljena Egipt in Tunizija, pa tudi Velika Britanija in Irska.Kot je za TV Sovenija komentiral notranji ministerje spremembo na rdečem in temno rdečem seznamu predlagala strokovna skupina, vlada pa se je s predlogom strinjala, saj zbolevajo tudi cepljeni.Minister ne razume ogorčenja tistih, ki jih je ukrep presenetil na poti. »Ne vem zakaj bi bili ogorčeni, če pa se stanje v nekaterih delih sveta slabša, ljudje zbolevajo tudi če so cepljeni, ta ogorčenost bi kvečjemu lahko bila s strani tistih, ki ne potujejo in se v Sloveniji držijo vseh ukrepov,« je povedal Hojs.