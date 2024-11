Potiskane majice in slane pite (FOTO)

Novi doživetji, ki sta ju Center Rog in Turizem Ljubljana razvila v sodelovanju s specializirano agencijo za razvoj doživetij kulturnega in kreativnega turizma Nea Culpa, sta poučni, ustvarjalni in sproščeni, kot narekujejo trendi kreativnega turizma po Evropi in svetu.

Obiskovalci najprej spoznajo zgodovino ene najpomembnejših stavb industrijske dediščine Ljubljane 20. stoletja, ki je kar 150 let delovala kot tovarna, se seznanijo z zgodbo o neverjetni preobrazbi tovarne, v kateri so nastajali usnjeni izdelki, pisalni stroji in brezčasna kolesa Rog, v sodobno kreativno in družabno središče mesta.

Na delavnici v kuharskem laboratoriju si obiskovalci pripravijo brunch iz lokalnih sestavin.

Z mentorjem spoznajo zakulisje ustvarjalnih laboratorijev za 3D-tisk in prototipe, tekstil in nakit, kuhanje in les, kovino, keramiko, steklo in zelene rešitve. Najustvarjalnejši del doživetja je druženje v enem od ustvarjalnih laboratorijev; v tekstilnem udeleženci z mentorjem zložijo in pobarvajo vzorce ter domov odidejo s svojo edinstveno potiskano majico. Izbirajo lahko med motivi tipičnih razgledov z ljubljanskih ulic, od Rogovih koles do Ljubljanice, ali se odločijo za abstraktne vzorce in oblike. Na kuharski delavnici zmešajo nadev iz »zmajevega zelišča«, torej pehtrana, in skute ter pripravijo slano pito iz listnatega testa.

Obe doživetji

Obe doživetji sta na voljo vsak teden v istem terminu, potisk majice vsak ponedeljek ob 11. uri, priprava slane pite pa vsako sredo ob 11. Namenjeni sta individualnim obiskovalcem in manjšim skupinam do šest oseb. Rezervacije potekajo prek spletne strani Turizma Ljubljana ali v Turističnem informacijskem centru na Adamič-Lundrovem nabrežju 2.

»Usvajati nove kuharske tehnike ob pogledu na sosednji laboratorij, kjer se rojevajo inovativni prototipi, ali preizkušati tehniko sitotiska na bombažu v nekdanji tovarni, ki je videti kot modernistična mestna palača, je edinstveno v globalnem merilu,« so povedali na Turizmu Ljubljana. »Turizem Ljubljana in Center Rog nagovarjata nove generacije obiskovalcev, ki si želijo doživeti več, spoznati ustvarjalno sceno in soustvarjati z lokalnimi mojstri. Naraščajoč segment obiskovalcev, željnih izkušenj kulturnega in kreativnega turizma, so milenijci in t. i. kulturni surferji, ki iščejo destinacije v skladu s svojimi vrednotami in prostore z bogato dediščino, arhitekturo in avtentično ponudbo, kjer lahko z nakupom prispevajo k sodobnim trajnostnim in krožnim praksam ali pomagajo ohranjati dediščino.«