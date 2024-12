Poštarji zmrzujejo zaradi slabih baterij

Poštarji na avstrijskem Štajerskem se v teh bolj mrzlih zimskih mesecih zelo težko zanesejo na nekatera električna vozila, s katerimi v bolj oddaljene kraje prevažajo pakete in pisemske pošiljke. Največ preglavic jim povzročajo baterije vozil, saj z njimi zgolj z enim polnjenjem vse težje prevozijo daljše razdalje. »Že zdaj imamo težave z dosegom električnih vozil, zlasti tistih starejših,« je za avstrijski ORF povedal član tamkajšnjega poštnega sindikata Franz Doppelhofer. Še posebej je izpostavil: »Lahko se zgodi, zlasti na podeželju, kjer je veliko postankov, da se baterija izprazni. In na splošno je treba varčevati z elektriko, ko gre za ogrevana stekla, ogrevane sedeže ali ogrevanje.« To, da bi vozila polnili na terenu, ne pride v poštev, pravi. Polnijo se namreč v dostavnih bazah.

Zaradi slabih baterij morajo avstrijski poštarji varčevati pri ogrevanju. FOTO: Krishna Tedjo/Getty Images

Poštarji imajo največ težav predvsem s prvo generacijo električnih dostavnih vozil evropske proizvodnje. Na novo kupljeni kitajski dostavniki so po besedah Doppelhoferja precej boljši, a kaj, ko jih je premalo na razpolago. »Dobavni roki za vozila trajajo dlje, zlasti zdaj pri Kitajcih,« je med drugim še povedal. Na avstrijski pošti odgovarjajo, da so vozila na električni pogon že več kot deset let uspešno v vsakodnevni uporabi, a da prva električna vozila še ne omogočajo takšnega dosega, kakovosti in funkcionalnosti kot najnovejša. Vsako leto sicer avstrijska pošta kupi po 1000 električnih vozil.

Z eno polnitvijo po okraju

V elektrifikacijo dostavnih vozil v zadnjih letih veliko vlagajo tudi na Pošti Slovenije. Za Novice so povedali, da imajo največji vozni park e-vozil v državi. »Z različnimi tipi dostavnih vozil na električni pogon dostava pošiljk poteka v skoraj polovici slovenskih občin. Delež električnih vozil v voznem parku se je v letu 2024 približal 18 odstotkom in obsega več kot 560 električnih dostavnih vozil, kar je pomemben korak naprej v naših prizadevanjih za brezogljično prihodnost,« so se pohvalili in še, da električni vozni park obsega srednja dostavna vozila (kombije), lahka dostavna vozila, štirikolesnike ter skuterje in e-kolesa. Z njimi dostavljajo vse leto in v tistih dostavnih okrajih, kjer vozila brez vmesnega polnjenja opravijo celotno dnevno razdaljo.

Pri dostavi si pomagajo tudi z e-kolesi. FOTO: Jure Eržen

»Ponudba električnih vozil na trgu je vedno večja in prinaša zmogljivejše akumulatorske baterije, ki omogočajo daljše domete vozil in posledično možnost povečevanja e-vozil v voznem parku. Pričakovanja uporabnikov in strank, velikih spletnih trgovcev, po uporabi do okolja prijaznih vozil, še posebej v urbanem okolju mestnih središč, sovpadajo z vlaganjem v nova, mestnim jedrom prilagojena električna vozila, ki pomembno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Pošta Slovenije skladno z navedenim širi kapacitete polnilne infrastrukture in pošte opremlja z novimi polnilnicami,« so sklenili na Pošti Slovenije. Da se slovenski poštarji ne srečujejo z večjimi težavami pri uporabi električnih vozil, so nam ob tem povedali v poštnem sindikatu.