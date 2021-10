Posnetek z Andrejem Vizjakom: zdaj se je oglasil še Bojan Petan

Podjetnik Bojan Petan ima resne pomisleke o avtentičnosti objavljenega posnetka, domnevno 14 let starega pogovora s tedanjim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom. Kot je zapisal v izjavi za javnost, se takšnega pogovora ne spominja, zato se zavzema, da pristojni organi raziščejo njegov nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost (nelektorirano). »Glede na ponavljajoče se medijske objave v zvezi s posnetkom domnevnega pogovora med mano in ministrom Vizjakom poudarjam, da nikoli nisem snemal nobenega svojega pogovora s katerokoli osebo, vključno z ministri katerekoli od slovenskih vlad.«

Pop TV je v ponedeljek objavil 14 let stari posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Vizjak Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Vizjak je dan za tem ob vladnem obisku obalno-kraške regije posnetek in njegovo celotno montažo označil za manipulacijo, v sredo pa je za časnik Delo napovedal, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili.