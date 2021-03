Poslanska skupina Desus je ostala brez poslanca

Poslanec Jurij Lep je potrdil, da je v skladu z napovedjo izstopil iz poslanske skupine Desusa. Po neuradnih informacijah je danes pričakovati še izstop poslancev Janje Sluga, Igorja Zorčiča in najverjetneje tudi Branislava Rajića iz poslanske skupine SMC. Skupaj naj bi začeli postopek ustanovitve poslanske skupine nepovezanih poslancev.



O izstopu vodje poslanske skupine SMC Janje Sluga, predsednika državnega zbora in podpredsednika SMC Igorja Zorčiča ter poslanca Branislava Rajića iz poslanske skupine SMC se zadnje dni vse glasneje ugiba. Lep je pred nekaj dnevi tudi potrdil, da se s Slugo pogovarja o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev.



Prvak SMC Zdravko Počivalšek je pred četrtkovo sejo sveta dejal, da se morajo trije poslanci SMC pač odločiti, saj na dveh stolih ni moč sedeti. »Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi,« je dodal v izjavi po seji sveta.

