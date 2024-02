Poslanec SD ministrici, da je kot »neka Esmeralda, ki je spregledala« (VIDEO)

O nakupu sodne stavbe na Litijski cesti so danes razpravljali na seji komisije DZ za nadzor javnih financ. Komisija predlaga revizijo računskega sodišča in nadzor proračunske inšpekcije ministrstva za finance. Ministrica Dominika Švarc Pipan kot najverjetnejši scenarij vidi, da bo ministrstvo stavbo obdržalo, kaj bo v njej, pa še ugotavljajo.

Sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ so zahtevali v NSi, saj so želeli pojasnila o omenjenem nakupu stavbe, v kateri naj bi domovali upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče. Zaradi objektivne odgovornosti je pravosodna ministrica premierju Robertu Golobu ponudila odstop.

Vida Čadonič Špelič (NSi) je ministrici dejala, da si sicer zastavlja prava vprašanja, ko želi zadevo razčistiti, »a veliko prepozno«. Ob tem je izpostavila tudi njeno odgovornost kot nosilke javne funkcije.

Ministrica je dejala, da je sicer morda res nekoliko pozno sprejela objektivno odgovornost, a »ta v resnici nikoli ni bila vprašljiva«. Vprašanj po njenih besedah ni mogla zastavljati, dokler se niso pojavili jasni indici in sumi nepravilnosti. Kot je pojasnila, se je to zgodilo, ko je zaznala hkratno menjavo telefonov več oseb na ministrstvu in zdaj nekdanjega sekretarja SD Klemna Žiberta.

Članom komisije je podrobneje pojasnila potek priprave projekta in postopek nakupa stavbe, omenila je pogovore z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, sestanke in dogovore, za katere prej ni vedela, opozorila uradnic o tveganjih in nepravilnostih pri poslu, ki pa so bila preslišana, in »kadrovsko rošado« na ministrstvu. Ponovila je, da je bila sama pri poslu zavedena.

»Neka Esmeralda, ki je po letu in pol ministrovanja na tem ministrstvu spregledala«

Tako kot opozicijski poslanci, ki so ministrico denimo spraševali, kdo je vodil ministrstvo in ali je bila ministrica zavedena samo v tem poslu, je bil do ministrice kritičen tudi Jani Prednik (SD). Po njegovih besedah tudi v SD zagovarjajo, naj pristojni organi pregledajo posel. Poudaril pa je, da je ministrica podpisnica pogodbe in da je kot »neka Esmeralda, ki je po letu in pol ministrovanja na tem ministrstvu spregledala«. Kot je dejal, pa ne pozna države, v kateri bi minister, ki je podpisnik pogodbe pri kateri je sum korupcije, sam preiskoval ta posel.

Ministrica je zaradi te oznake napovedala, da bo »morala ustrezno odreagirati, tudi v pravnem smislu«. »V kratkem odhajam, tako da se ne spravljajte na konja, ki odhaja, samo zato, ker ni odšel v trenutku, ko ste vi to želeli,« je pozvala.

Navedla je, da je v slabem tednu dni uspela identificirati številne nepravilnosti, nekaterih sicer ne more javno izpostavljati zaradi zaščite dokazov. Zaradi tega tudi ne more govoriti o podrobnostih morebitnih naznanitev sumov kaznivih dejanj, ki jih je ali jih še bo podala, je še dodala. Ker dvomi, ali bo notranja revizija posla izvedena ustrezno in objektivno, se je odločila tudi za izvedbo zunanje revizije posla, za katero končujejo pripravo evidenčnega javnega naročila.