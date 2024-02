Golob bo sprejel odstop Švarc Pipanove

Predsednik vlade bo sprejel ponujeni odstop ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Z ministrico pa sta se dogovorila, da ga predvidoma v tednu dni seznani z njenimi končnimi ugotovitvami glede nakupa sporne stavbe za potrebe sodišč v Ljubljani, so sporočili iz Golobovega kabineta. Pogovore o novem ministru naj bi začel prihodnji teden.

Na Švarc Pipanovo namreč letijo očitki o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ministrica, ki prihaja iz vrst SD, je prevzela objektivno odgovornost in po izgubi zaupanja vodstva stranke v ponedeljek premierju Robertu Golobu ponudila odstop. Predsednik vlade ga bo torej sprejel.

"Z ministrico pa sta se dogovorila, da ga predvidoma v roku tedna dni seznani z njenimi končnimi ugotovitvami glede nakupa stavbe na Litijski. Ministrica je zagotovila, da bo v vmesnem času poskrbela za nemoteno delo resorja ter polno sodelovanje ministrstva v vseh morebitnih postopkih," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ministrica je namreč navajala, da so jo zavajali, da so bili dokumenti, s katerimi je bila seznanjena, potvorjeni, prst pa je uperila med drugim v nekatere uslužbence ministrstva, vpletanje v posel je očitala tudi generalnemu sekretarju SD Klemnu Žibertu, ki je danes prav tako odstopil s te funkcije. Golob je v minulih dneh že dejal, da "ministrica za pravosodje ni kdorkoli in njena zgodba bistveno presega zgodbo ene ministrice". Njene obtožbe je namreč označil za zelo resne, zahteval je tudi pojasnila SD, ki ga je sicer večkrat pozvala, naj predlaga razrešitev Švarc Pipanove, ki sprva ni želela sama odstopiti. Zadevo preiskujeta tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.

V kabinetu predsednika vlade so napovedali še, da bo predsednik vlade "predvidoma v prihodnjem tednu začel pogovore za čim prejšnje imenovanje novega ministra oziroma ministrice".

Premier mora po prejemu pisne odstopne izjave najkasneje v sedmih dneh DZ obvestiti o odstopu Švarc Pipanove. Obvestilo o odstopu se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z odstopom ministra slednjemu funkcija preneha. Premier mora nato skladno s poslovnikom DZ v desetih dneh predlagati novega ministra ali DZ obvestiti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

To je sicer že peti odstop v Golobovi vladni ekipi. Z ministrske funkcije so doslej odstopili tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. DZ pa je na predlog Goloba razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko.