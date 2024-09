Poslanec Janez ostro nad ministrico Emilijo: »Laž! Stala je pred dvorano, z 'nepremičnim' nasmeškom v posmeh«

Komisija DZ za nadzor javnih financ je na današnji seji, na kateri so obravnavali lanski nakup 13.000 računalnikov, kljub odsotnosti koalicijskih poslancev ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh pozvala k odstopu. To, da je seja kljub nesklepčnosti potekala, je za ministrstvo kršitev poslovnika. Seja bi po prvotnem načrtu morala potekati pred dvema tednoma, a so jo takrat zaradi nesklepčnosti prestavili na minulo sredo. Vendar je bila seja zaradi napovedane odsotnosti članov komisije ponovno preložena, na danes.

Ministrica je ob tem na omrežju X zapisala: »Čeprav sem prišla na sejo, ker KNJF ni bila sklepčna, na seji nisem mogla sodelovati. V skladu z 52. členom Poslovnika DZ, nesklepčna seja ne more potekati. To, da je seja, ne glede na nesklepčnost, še vedno potekala, je kršitev poslovnika. Posledično to pomeni, da so vsi sprejeti sklepi neveljavni,«

Emilija Stojmenova Duh. FOTO: Jure Eržen, Delo

A na te besede se je kritično odzval poslanec NSi Janez Cigler Kralj: »Laž! Ministrica na sejo ni prišla. Dokaz je posnetek TV-prenosa. Stala je pred dvorano, z 'nepremičnim' nasmeškom v posmeh DZ. Na poziv služb DZ, naj vstopi v dvorano, se ni odzvala. 2. odstavek 52. člena pa namenoma zamolčala. Skriva se pred računskim sodiščem,«.

Janez Cigler Kralj. FOTO: Blaž Samec

