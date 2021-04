Poslanci nad Čoklovo z odvetnikom, nikoli ne boste uganili, kako jim je vrnila

Začasna vodja DeSUS Brigita Čokl je prek odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle sporočila, da svojih izjav o ravnanju poslancev DeSUS ne bo preklicala, saj je z njimi uresničevala svojo svobodo (političnega) izražanja o temi, ki je brez dvoma v javnem interesu. Umik izjav od nje zahtevajo poslanci Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak.



Kot so po pooblastilu Čoklove v sporočilu za javnost navedli v odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle, je Čoklova preko odvetniške družbe Matoz v četrtek res prejela opomin pred tožbo, ker naj bi s svojimi izjavami posegla v osebnostne pravice navedenih poslancev.



Poslanec Branko Simonovič je danes potrdil, da so ogorčeni zlasti nad izjavami Čoklove, da »bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da smo kot pobalini«. Prek odvetnika Francija Matoza zahtevajo, da Čoklova izjave prekliče, sicer napovedujejo, da bodo primorani sprožiti sodne postopke.



»Tovrstni napad poslancev na svobodo političnega izražanja začasne zastopnice stranke predstavlja eklatanten primer ustrahovanja in poskusov utišanja politično drugače mislečih, ki se ne strinjajo z delovanjem trenutne oblasti, ki jo podpirajo tudi poslanci DeSUS Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak, ne glede na to, da je stranka DeSUS iz koalicije izstopila že decembra 2020,« pa so v odzivu navedli v odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle, ki zastopajo Čoklovo.



Njene izjave po njihovih navedbah ne predstavljajo ničesar drugega kot zgolj pravno dopustno kritiko političnega delovanja omenjenih poslancev, ki temelji na objektivnih dejstvih in ni žaljiva. Zato Čoklova svojih domnevno spornih izjav ne bo preklicala.

Poslanci DeSUS sicer opozarjajo na izjave, objavljene v člankih spletnega Dela in Večera 2. aprila. Za Delo je Čoklova poslancem napovedala politiko palice in posvarila, da samovoljnih odmikov poslancev od stališč stranke ne bo več prenašala.



V izjavi za Večer se je obregnila ob ravnanje poslancev na interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija. »To, da jih ni bilo na glasovanju, je za moje pojme nedopustno. To je pobalinstvo. Ko hodijo otroci v šolo, se temu reče špricanje. Pri 65 let starih ljudeh pa ne vem, če je to ravno osebnostna karakteristika, ki bi jo pričakovali od njih,« je bila kritična do poslancev DeSUS. Pripisala jim tudi krivdo za padec podpore stranki v javnomnenjskih anketah.



Predsednik sveta DeSUS Anton Urh je pojasnil, da je na poziv Čoklove za ponedeljek sklical sejo sveta. Dnevni red bo po njegovih besedah Čoklova svetu stranke predlagala na začetku seje. Pred sejo sveta, ki bo ob 15. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bo zasedal tudi izvršni odbor.



Čoklova je začasno vodenje stranke prevzela konec marca, ko je s tega mesta odstopil Anton Balažek. Ta pa je začasno vodenje stranke prevzel po odstopu Karla Erjavca z mesta predsednika 10. marca. Na volilnem kongresu se bodo sestali predvidoma 19. junija. Za zdaj sta kandidaturo napovedala Ljubo Jasnič in Srečko Felix Krope.

