Poslanci hočejo vedeti, kaj se dogaja na fakultetah

Nedavno razkritje slovenske igralke Mie Skrbinac, ki je spregovorila o spolnem nadlegovanju v času študija na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, je pretreslo slovensko javnost. Igralki so v bran stopili številni kolegi in jo podprli. Na temo spolnega nadlegovanja v akademskih krogih pa so se v državnem zboru celo sestali poslanci.»Nisem pričakoval, da bo v državnem zboru potekala razprava o spolnem nadlegovanju v akademskih vodah. Anketa pravi, da v tem krogu prihaja do spolnih nadlegovanj. Na ministrstvu ostro nasprotujemo takšnemu ravnanju,« je dejal predstavnik ministrstva in dodal, da je univerza dolžna zaščititi šibkejše, v tem primeru študente.Dekan filozofske fakultete je povedal, da je v času svojega mandata prejel tri prijave, dve sta se nanašali na aktualne dogodke, ena pa na pretekle. Povedal je, da je fakulteta takoj izvedla ustrezne postopke. »Če je kdo žrtev, naj to takoj prijavi, ker bomo zaščitili žrtev,« je dejal