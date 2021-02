Po razkritju igralke o zlorabah: tako bo ukrepal AGRFT

Prijave še ni podala

Široka podpora igralki

Telenovela Ena žlahtna štorija, igralka Mia Skrbinac. FOTO: Planet TV, Press Release

Za zaščito prihodnjih generacij

Potem ko je dramska in filmska igralkaza oddajo Tednik razkrila, da jo je psihično in fizično nadlegoval profesor na AGRFT, je dekan akademijeza STA povedal, da bodo prijavi sledili ustrezni postopki. Kot je pojasnil, je ob razkritju spolnih nadlegovanj že 27. januarja študentkam in študentom poslal elektronsko pošto, s katero jih je pozval, naj, če so ali bodo na akademiji doživeli nadlegovanje kogar koli, pa naj gre za spolno nadlegovanje ali kakršno koli drugo, to dejanje prijavijo, lahko tudi anonimno. »Obljubim vam, da bom vsak dogodek obravnaval z vso skrbnostjo in zaupnostjo ter s ciljem, da ste popolnoma zavarovani.«Glede Mie Skrbinac je povedal, da za zdaj ni podala prijave ne na AGFRT ne na Univerzo v Ljubljani. Ko bo podana pisna prijava, bodo sledili ustrezni postopki, kot so zapisani v pravilnikih, in to, da se zavaruje žrtev.Kot prvi korak je Gubenšek napovedal, da se bodo pri vseh praktičnih predmetih, ko jih bo glede na epidemiološko situacijo možno izvajati, organizirali tako, da profesor s študentkami in študenti v predavalnici ne bo sam, ampak bosta vedno dva. »Vsekakor smo zelo senzibilizirani za vsako prijavo in če bo kakšna prišla, jo bomo obravnavali z vso resnostjo in diskretnostjo do žrtve. Žrtev mora biti zavarovana, študenti morajo biti zavarovani.«V podporo igralki so že stopili v Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev. Kot so zapisali, vsako zlorabo položaja moči za verbalno, spolno ali fizično nasilje najostreje obsojajo. Poudarili so, da je ustvarjalni proces in druge posebnosti pri delu igralca, s katerim se študentje igre prvič srečajo prav na akademiji, že po svoji naravi takšnega značaja, da se od profesorjev zahteva še večja odgovornost in previdnost, saj napačno ravnanje v procesih dela lahko privede do nepopravljivih posledic. Odgovornost za ustvarjanje varnega okolja v odnosu študent/študentka in profesor/profesorica je po njihovem mnenju na strani profesorjev in celotnega pedagoškega sistema. Predavatelj v nobenem primeru nima pravice izrabiti svojega položaja za erotiziranje odnosa med profesorjem in študentom.Od AGRFT in Univerze v Ljubljani pričakujejo jasno opredelitev do problema, podrobnejši pregled, sankcioniranje prijavljenih profesorjev, predvsem pa zaščito žrtev.Direktorica Inštituta 8. marecje za STA povedala, da so pred pol leta na inštitutu v sodelovanju z Mestom žensk izvedli akcijo z naslovom #jaz tudi v kulturi, s katero so zbirali pričevanja. Ta po njenih besedah nakazujejo, da je spolno nasilje precej razširjeno tudi v sferi kulture. Pokazala je še, da so storilci običajno osebe z družbenim ugledom, ki zasedajo pozicije moči, žrtve pa so od njih pogoste odvisne.To je še posebej izrazito v igralskem svetu, saj so študentke oz. igralke odvisne od vloge, ki ji jo dodelil profesor oz. režiser. V času t. i. prekarizacije, ko so številne igralke odvisne od posameznih projektov, lahko razkritje žrtvi nakoplje celo eksistenčne težave. »Nihče noče delati z uporniško in konfliktno osebo,« je dejala Kovačeva in pojasnila, da bi jo za razkritje doletele najmanj takšne obtožbe. Zato se je po njenih besedah igralka, ki je spregovorila o spolnem nasilju, gotovo postavila v težko situacijo. A je s tem uporabila tudi svoj glas, odprla diskusijo in zaščitila prihodnje generacije. »Prepričana sem, da bo vsaj katera izmed študentk lahko zaradi njene izpovedi ravnala drugače.«