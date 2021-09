Poslanca SD s tožbo nad ministra Hojsa

»Poteklo je 48 ur za opravičilo, ki pa pričakovano ne premore poguma, da bi priznal svojo napako.in jaz bova zato vložila tožbo. Verjameva, da resnica in pravica vedno zmagata,« tako je na twitterju napovedal poslanec SDMed ministrom in poslancema je zavrelo v sredo po protestih proti PCT, ki so se sprevrgli v nasilne izgrede. Minister za notranje zadeve je izjavil, da je šlo za ponovitev dogodkov iz 5. novembra 2020 in dejal, da so takrat na nasilne proteste vabili poslanci strank Levica in SD, tokrat pa njohove izpostave. Zapisal je še, da s takšnimi nasiljem in vandalizmom kažejo, kako se levi fašizem izvaja v praksi. Hojs je po zapisu nadaljeval v večerni oddaji 24 ur, da je Nemec javno vabil na petkove proteste in dejal, da so petkovi nekaj miroljubnega velika laž. »Jasno, da so oni demonstratorji takih nasilnih demonstracij,« je še dodal.Koprivc in Nemec sta zanikala, da bi bila kakorkoli vpletena v nasilne izgrede in dodala, da so Hojsove besede laž. Napovedala sta, da bosta ministra tožila, če se ne bo opravičil. Postavila sta mu 48-urni rok, a se Hojs ni opravičil. Po poročanju 24ur je izjavil, da se za dejstva ne namerava opravičiti. Ker se je rok, ki sta mu ga postavila, iztekel, sta opozicijska poslanca naznanila, da gresta v tožbo.