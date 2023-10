Posel na razpisu dobijo, če dajo nekaj odstotkov NSi, Tonina moti »izmotavanje«

V oddaji Tarča na TV Slovenija so razkrili še en primer domnevnega urejanja posla na Darsu v zameno za provizijo. Gre za primer lastnika podjetij GB Sport in RGG Investicije Gašperja Bedenčiča, ki naj bi direktorju drugega podjetja v imenu NSi ponujal ureditev posla z Darsom v zameno za petodstotno provizijo.

Posel na razpisu dobijo, če dajo nekaj odstotkov stranki NSi

Gre za razpis za dobavo specialnih strojev, vrednih po 300.000 evrov in več, ki ga Dars še pripravlja. Z razpisom naj bi Dars nabavil okoli 15 strojev v vrednosti 4,5 milijona evrov.

Po navedbah novinarjev oddaje je Bedenčič pred okoli pol leta prišel v pisarno direktorja enega od večjih slovenskih podjetij za dobavo specialnih vozil in mu ponudil, da lahko posel na razpisu dobijo, če dajo nekaj odstotkov stranki NSi. Ponudil je prilagoditev razpisnih pogojev v zameno za pet odstotkov vrednosti pogodbe.

Direktor podjetja, ki naj bi mu bila ponujena ureditev posla v zameno za provizijo in je želel ostati anonimen, je obisk Bedenčiča za televizijo potrdil. Kot je dejal, je vse skupaj po sestanku prespal in se odločil, da se zadeve ne gre. O obisku in ponudbi je obvestil tudi vrh Darsa, kjer so mu predlagali prijavo pristojnim organom, kar so za televizijo tudi potrdili.

Bedenčič je za Tarčo vse skupaj zanikal, ker da se ne ukvarja z javnimi naročili. Prav tako se ni spomnil, kaj je pred pol leta delal pri direktorju podjetja, ki naj bi mu ponujal ureditev posla.

Po navedbah televizije je Bedenčič do zdaj že večkrat obiskal sedež NSi, z glavnim tajnikom NSi Robertom Ilcem se poznata še iz Škofljice, a je slednji za televizijo zanikal, da bi Bedenčič v njihovem imenu urejal posle.

Leta 2006 je Bedenčič na listi SDS kandidiral za svetnika v občini Škofljica, skupaj z Boštjanom Riglerjem, do decembra lani dolgoletnim članom uprave Darsa, ki je takrat postal župan, Bedenčič pa občinski svetnik. Štiri leta pozneje ni bil znova izvoljen. Rigler zadeve za televizijo ni želel komentirati.

Tonina moti »izmotavanje«

Predsednik NSi Matej Tonin, ki je bil gost v Tarči, je prispevek o Bedenčiču označil kot zaskrbljujoč in dodal, da tudi njega moti njegovo »izmotavanje«. Ob tem pa je dodal: »Če boste kadar koli našli ali dobili člana NSi, ki je prejemal kakšno koli provizijo ali podkupnino, mi sporočite, lastnoročno bom predlagal njegovo izključitev.«