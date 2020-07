Pošasti iz jadranskih globin: pajki nevarnejši kot psi (FOTO)

Jadransko morje ni raj le za številne dopustnike iz Slovenije in drugih evropskih držav, temveč tudi za takšne in drugačne morske pošasti. Kar se tiče tega, ne more tekmovati z oceani, kjer kar mrgoli človeku nevarnih morskih bitij. Med njimi so najbolj znani morski psi. Le kdo se ne spomni filmske uspešnice Žrelo iz že daljnega leta 1975, v kateri obiskovalce manjšega pristaniškega naselja terorizira ta gromozanska žival.No, takšni scenariji so na srečo v Jadranskem morju (še) znanstvena fantastika. Zato je razumljivo, da je beseda pošast včasih rezervirana tudi za morske živali, ki izstopajo po svoji velikosti, teži ...