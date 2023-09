Mama petih otrok v Mostah pri Komendi v nekaj minutah ostala brez vsega (FOTO)

4. avgusta letos, ko so narasle vode poplavile Komendo in okoliške kraje, so družino 45-letne Tamare Martinc iz najemnega stanovanja v večstanovanjski hiši v Mostah pri Komendi evakuirali gasilci. Kar oddahnili so si, ko so se lahko vrnili v stanovanje, ki je bilo 9 let dom mami s petimi otroki. Dve hčerki sta trenutno pri nekdanjem partnerju, čeprav je mama skrbnica, 25-letni sin pa je že na svojem. Niti v sanjah si niso mislili, da jih bo le 14 dni pozneje presenetil močan požar, ki je vzplamtel nekaj pred eno uro ponoči in dom popolnoma uničil. Ostali so na cesti.

45-letna mati petih otrok je v požaru v najemnem stanovanju izgubila vse. FOTO: osebni arhiv, FB

Bila je v službi

»Jaz sem bila ponoči v službi, 18-letna hči Anita in petletni Filip pa sta v mansardnem delu stanovanja spala, ko je zagorelo na balkonu. Hči je takoj poklicala gasilce in se sama lotila gašenja,« pripoveduje Tamara, ki je kot negovalka zaposlena v DSO. Od požara sem na bolniški, pripoveduje, hči je doživela travmo, saj je reševala petletnega bratca. Poleg tega jo lastnik stanovanja krivi, češ da je ona kriva za požar, zato je psihično povsem na dnu, pripoveduje Tamara. Požar je bil viden od zunaj, vzrok pa še ni znan. »Gasilci so v poročilu zapisali, da je nastal zaradi okvare motorja na stroju, napravi, a natančnega vzroka ne poznamo,« pripoveduje mama, ki je prepričana, da je za uničujoč požar – ta ni oplazil le kopalnice in delno kuhinje, sicer pa je pogoltnil vse njihovo pohištvo in opremo, ki so jo »pred petimi meseci povsem obnovili« –, kriva klima.

Jaz sem bila ponoči v službi, 18-letna hči Anita in petletni Filip pa sta v mansardnem delu stanovanja spala.

Lastnika je opozarjala

»Imeli smo dve klimi, za eno sem ga dolgo opozarjala, da smrdi in čudno ropota. Je rekel, da bo poklical zavarovalnico, potem pa pokasiral denar in nikoli popravil,« je ogorčena tudi nad ravnanjem lastnika, ki za nastalo škodo krivi najemnike.

Vzrok požara uradno še ni znan, gasilci pa sumijo, da je krivec klima. FOTO: osebni arhiv, FB

Nadaljuje pa: »Ko je Anita videla, da ognja ne bo mogla pogasiti, je odšla po brata v mansardni del, kjer sta spala. Kričala je na pomoč, saj so bile stopnice od ognja že zelo vroče,« pripoveduje Tamara. Petčlanska družina – kot smo zapisali, je najstarejši sin David, star 25 let, že na svojem, je v požaru izgubila vse. Ne le pohištva in osebnih predmetov, tudi računalnik, na katerem so imeli shranjene fotografije, saj so zublji pogoltnili tudi spomine. Trenutno živijo pri njeni prijateljici v Kamniku. Ker je mama samohranilka, poleg Filipa in Anite z njo sicer živijo še 13-letna Urška in 16-letna Laura, ki sta trenutno v začasnem skrbništvu pri očetu, vas, dragi bralci, prosimo za pomoč.

Rdeči petelin je povsem uničil mansardni del, v katerem sta spala otroka. FOTO: osebni arhiv, FB

Čeprav so ostali brez vsega, so zelo veseli in hvaležni, da so živi. Potrebujejo pa denar, s katerim se bodo lahko znova postavili na noge. Potrebujejo nov dom v okolici Kamnika, denar pa bodo potrebovali za nakup nove opreme, gospodinjskih strojev pa tudi za plačilo položnic. Nekaj osnovnih stvari, kot so obutev in obleka, so jim že priskrbeli pri Truhomi, platformi, ki jo je ustanovila Ana Lukner Roljič, znana dobrodelnica, ki je leta 2010 ustanovila Anino zvezdico, zagotovo eno najbolj transparentnih neprofitnih organizacij v Sloveniji.

Pri Truhomi so tako odprli račun, na katerega se od 30. avgusta stekajo donacije. Dragi bralci, obiščite spletno stran Truhome in donirajte, kolikor lahko. Vsak evro šteje.