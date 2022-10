Na Oneku, vasici na sončni legi pod Lovskim vrhom, ki je ujeta med stoletna sadna debla, v njej pa so do odhoda leta 1941 živeli staroselci, kočevski Nemci, so se že sedmič srečali učenci nekdanje podružnične šole. Brošuro o napadu zveri na očeta in strica je pripravila Franjeva hčerka, nečaki pa so Mladena poetsko opisali kot junaka. Dragica pravi, da ji je Janko kot otrok nagajal in ga ni marala, a je ljubezen naredila svoje. V vasi, kjer na zaposlitveni čas spominja že dolgo sesut in nevaren hlev, je v šestih hišah do začetka 70. let prejšnjega stoletja živelo več kot sto duš. Številni...