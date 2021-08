Ponedeljkovo jutro na cestah: popolna zapora na gorenjki

Deževno ponedeljkovo jutro se na slovenskih cestah ni najbolje začelo. PU Kranj poroča, da je zaradi prometne nesreče in trčenja dveh vozil zaprta avtocesta na Hrušici, smer Karavanke. Tovorna vozila ostanejo na avtocesti in na Lipcah nadaljujejo vožnjo do kraja nesreče, zanje obvoza ni. Za osebni promet je obvoz skozi Jesenice, izključitev osebnih vozil poteka z avtoceste na Lipcah.



Prometnoinformacijski center obvešča, da je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kolona vozil dolga dva kilometra.



Na nekaterih mejnih prehodih so daljše čakalne dobe za izstop iz Slovenije. Tako osebna vozila na Gruškovju čakajo uro do dve, enako na Jelšanah. Do 30 minut se čaka na mejnem prehodu Metlika, po eno uro pa na Starodu in v Vinici.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: