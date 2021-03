Ponaredili anketo javnega mnenja, direktorica Mediane zgrožena

»Dokler sem bila tarča jaz osebno, sem bila tiho«



Avtorja lažnih novic je povabila, da se srečata v živo

Karikatura o lažnih novicah. FOTO: Marko Kočevar

V nedeljo je na spletnem omrežju neka uporabnica objavila fotografijo (domnevne) javnomnenjske raziskave Mediane z logotipom 24ur.com. Podatki so bili lažni, fotografija pa prirejena, a poobjavili so jo številni vidni politiki, med drugim tudi. Omenjeni medij je že podal kazensko ovadbo, direktorica Medianepa nam je zaupala, da tudi vidi potrebo po sodni poti.Božič Maroltova je nad prirejanjem podatkov zgrožena. »Tako nizkotno, sprevržen, lažniv ponaredek presega vse včasih kitajske omege, louise vuittone ali nikice. Ponarejevalec je s tem, ko je hotel biti pretirano boljši od originala, sicer izrazil krčevit strah, Medianini ekipi pa posredno še dodatno okrepil neomajno zapriseženo objektivnost, ki je ena od naših ključnih vrednot,« je dejala za naš portal.Direktorica Mediane je dejala, da je, dokler je bila na osnovi lažnivih in prirejenih podatkov tarča pretresljivo žaljivih napadov ona osebno, ostala tiho. »Zdaj ko smo zasledili ponarejene in na spletu objavljene lažne podatke, kot da temeljijo na Medianini anketi, sem pa zaradi odgovornosti do desetin sodelavcev, stotin naročnikov, stotisočev anketirancev in milijonov državljanov doma in po svetu dolžna reagirati po pravni poti. Nič od navedenega v lažni objavi ne drži. Naše dobro ime je v javnosti ogroženo. Menim, da tu pristojnosti etičnega razsodišča niso dovolj, vidim potrebo po sodni poti.«Kako se boriti proti tovrstnim lažnim novicam? Božič Maroltova nam je razkrila tudi, da je enega od avtorjev lažnih novic povabila, da se spoznata v živo. Po pogovoru je, kot pravi, dobila občutek, »da je ranjena duša z opranimi možgani, ampak, da je v resnici zdravorazumnik in dober človek, le da je po nesreči zapadel v bazen lažnih novic. Upala sem da je spregledal. Izkazalo pa se je, da je pičil še bolj lažnivo strupeno. Odtlej imam manj upanja, da se da boriti drugače kot tako, da jih pustimo, da se v kalnem bazenu laži utopijo sami.«