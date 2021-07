Pomembna novost za vse, ki v Slovenijo prihajajo iz BiH

vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici EU ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila,

je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP),

omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Vsi, ki v Slovenijo prihajajo iz BiH, se bodo razveselili novega odloka, ki ga je izdala naša vlada. Ta prinaša spremembe in dopolnjuje odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida 19. Odlok med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (HAG) priznava Slovenija, dodaja tudi BiH. Odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 8. avgusta 2021. Na vladni spletni strani so še zapisali, da so dodani še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku.Če je test PCR ali HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje: