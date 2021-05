Polulana Zofka upravičila ime, lepše vreme šele konec naslednjega tedna

Mokra ali polulana Zofka, ki ima danes svoj god, se ni izneverila. Vreme je namreč spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Po napovedi vremenoslovcev je predvsem na vzhodu možna tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija.



Kot je za STA v tem tednu povedal prognostik na Agenciji za okolje Janez Markošek, se lepše vreme obeta šele proti koncu naslednjega tedna.

Ledeni možje prinesli nestanovitno vreme

Ljudska modrost se je izkazala že v času ledenih mož, ki godujejo v dneh od 12. do 14. maja. Z njimi so namreč nad Slovenijo prišle ohladitve in bolj nestanovitno vreme. V sredo, ko je godoval prvi od treh ledenih mož, Pankracij, je bilo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature so bile skoraj deset stopinj nižje kot v dneh prej.



Servacij in Bonifacij, ki sta godovala v četrtek oz. petek, sta poskrbela za nadaljevanje nestalnega vremena z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, ko temperature niso presegle 20 stopinj.



Po napovedi meteorologov bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bo sprva večinoma suho, nato bodo krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Oblačno s padavinami, ki pa bodo čez dan od severa slabele in do večera ponehale, bo tudi v ponedeljek.



