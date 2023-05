Toča klesti po Sloveniji, Arso prižiga alarme

Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Takšno je bilo opozorilo po Sloveniji, kar se toče tiče, nekaj po 16. uri. FOTO: Arso

Medtem pa je Arso že prižgal alarme za točo. Najvišja stopnja nevarnosti, vijoličasta, je prižgana za Koroško, Ljubljano z okolico, Podravje in Savinjski regijo. Ogrožene so tudi Kočevska, notranjska in Savinjska.

Več klicev občanov na številko 112

Na Štajerskem, predvsem na širšem območju Maribora se je popoldne razvila hujša nevihta, ponekod je padala toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je tamkajšnji center za obveščanje prejel več klicev občanov na številko 112 za tehnično in drugo pomoč. Agencija za okolje pa je za severovzhodno Slovenija izdala oranžno vremensko opozorilo.

Agencija RS za okolje (Arso) je drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo, izdala za severovzhodno Slovenijo za čas med 15. in 17. uro, ko so po navedbah Arsa na tem območju možne močnejše krajevne nevihte z lokalno močnejšimi nalivi in točo, močnejšim vetrom in udari strel.

Ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih

Prometno-informacijski center ob tem opozarja: Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter vozite previdno. V primeru toče se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih.

Obeti za sredo

Dodajmo še, da bo v sredo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Že zjutraj in dopoldne bodo nastajale krajevne plohe, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo tudi nevihte.

Opozorilo pred naraščanjem rek Arso na severu države opozarja pred nevarnostjo hitrega naraščanja posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek, ki se lahko tudi razlijejo. Na več območjih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda. Ponoči in v sredo dopoldne pa se bo vodnatost povsod zmanjševala, sredi dneva in popoldne pa se bo verjetnost hitrega naraščanja in razlivanja posameznih vodotokov ponovno povečala. Vodnatost večine rek po Sloveniji bo sicer ostala srednja. V četrtek bodo reke povsod po državi ponovno upadale, so dodali na agenciji.

