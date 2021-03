Razkrivamo, kako si je Bratuškova zlomila nogo (FOTO)

Alenka Bratušek je kljub poškodbi prišla na glasovanje o interpelaciji, ne zdi pa se ji prav, da so se nekateri poslanci glasovanja vzdržali. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Pred tremi tedni se je predsednica Sabpoškodovala in še danes ni povsem stopila na nogo. Pri hoji si pomaga z berglami, a je poškodba ni odvrnila od poslanskega dela, ko so v četrtek poslanci glasovali o interpelaciji kulturnega ministra»Kljub poškodbi noge in težkemu premikanju sem prišla na glasovanje,« je zapisala po neuspelem glasovanju za odhod ministra in s tem posredno ogovorila poslance Desusa, ki so se glasovanju elegantno izognili in so se vzdržali.Za Slovenske novice so iz Saba potrdili, da ima Bratuškova na nogi še vedno mavec, ki ga je dobila po tem, ko si je z nerodnim korakom doma zlomila stopalnico. Štirinajst dni je morala strogo mirovati.»Ker se je obetala možnost, da bi se minister Simoniti poslovil od položaja in ker ji ni bilo omogočeno glasovanje od doma, se je odločila, da se glasovanja vendarle udeleži. Zbrala je moči in prišla v državni zbor,« so nam pojasnili v Sabu.V državnem zboru ji niso omogočili, da bi glasovala na daljavo, ker je to postopkovno trenutno urejeno le za covid primere oziroma če je poslanec v karanteni ali pa je bil v stiku z rizično osebo. Kot pravijo v Sabu, so postopkovno dali zaprosilo za glasovanje od doma, a ni bilo sprejeto.Kot je znano, je bilo za interpelacijo 43 poslancev, uspela pa bi, če bi jo podprlo vsaj 46. Bratuškova je na twitterju razkrila, da so ministra in Janševo vlado na »stolu obdržali« trije poslanci Desusa, in sicerin